Житель Белгорода обворовал собственную тещу

Всего затю удалось похитить 11 наименований ювелирных изделий на общую сумму около 108 тысяч рублей. Фото: Иван ИВАНОВ

51-летняя жительница Белгорода сообщила в местный отдел полиции, что у нее из дома пропали золотые украшения.

После проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний зять потерпевшей.

По предварительным данным, мужчина знал, где теща хранит ключи от дома. В отсутствие хозяйки он четыре раза проникал в жилище и похищал из шкатулки золотые украшения. Ключи злоумышленник возвращал на прежнее место.

Всего ему удалось похитить 11 наименований ювелирных изделий на общую сумму около 108 тысяч рублей. Украшения тещи мужчина сдавал в ломбард, но правоохранителям удалось их изъять.

Следственное управление УМВД России по городу Белгороду возбудило уголовное дело в соответствии с п. «а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Теперь недобросовестному зятю грозит тюремное заключение на срок до шести лет.