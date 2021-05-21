Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 мая 2021 10:08

Житель Белгорода обворовал собственную тещу

Похищенные золотые украшения он сдал в ломбард
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего затю удалось похитить 11 наименований ювелирных изделий на общую сумму около 108 тысяч рублей.

Всего затю удалось похитить 11 наименований ювелирных изделий на общую сумму около 108 тысяч рублей.

Фото: Иван ИВАНОВ

51-летняя жительница Белгорода сообщила в местный отдел полиции, что у нее из дома пропали золотые украшения.

После проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний зять потерпевшей.

По предварительным данным, мужчина знал, где теща хранит ключи от дома. В отсутствие хозяйки он четыре раза проникал в жилище и похищал из шкатулки золотые украшения. Ключи злоумышленник возвращал на прежнее место.

Всего ему удалось похитить 11 наименований ювелирных изделий на общую сумму около 108 тысяч рублей. Украшения тещи мужчина сдавал в ломбард, но правоохранителям удалось их изъять.

Следственное управление УМВД России по городу Белгороду возбудило уголовное дело в соответствии с п. «а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Теперь недобросовестному зятю грозит тюремное заключение на срок до шести лет.

ЧП