В Белгородской области старые летние лагеря превратят в круглогодичные детские центры

Пилотным проектом может стать загородный лагерь «Альтаир», на базе которого планируется создание первого профильного детского оздоровительного центра для спортсменов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков намерен преобразовать старые летние детские лагеря.

«Необходимо провести капитальный ремонт и реконструкцию загородных лагерей для детей и молодежи, на базе которых мы создадим большие специализированные центры для спортсменов, для ребят, которые занимаются творчеством и общественной деятельностью, - цитирует главу региона его пресс-служба. - Необходимо создавать здоровую среду на уровне диалоговых и экспериментальных площадок. Занятость детей в летнее и каникулярное время очень важна для нас во всех смыслах».

По замыслу Вячеслава Владимировича, в каждом лагере должна быть своя программа, чтобы не просто занимать детей и подростков, но и дать возможность проявить свои таланты.

Пилотным проектом может стать загородный лагерь «Альтаир», на базе которого планируется создание первого профильного детского оздоровительного центра для спортсменов. Его площадь составляет порядка 72 тысяч квадратных метров. На территории находятся 14 объектов.