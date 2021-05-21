ородская детская поликлиника №4 построена в 2005-м году. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Как информирует пресс-служба губернатора и правительства региона, «в Белгороде ремонтируют самую большую детскую поликлинику - № 4».

Работы ведутся в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В медучреждении полностью заменят коммуникации, утеплят фасад, обновят кровлю. В здании установят пожарно-охранную сигнализацию, систему кондиционирования воздуха и дымоудаления.

Работы в корпусе «А» планируют завершить в сентябре. А до конца года обновится и корпус «Б». Оставшуюся часть медучреждения отремонтируют уже в 2022-м году.

Несмотря на ремонтные работы, поликлиника работает в штатном режиме. Сотрудники ведут прием в других корпусах здания.

СПРАВКА «КП»

Городская детская поликлиника №4 построена в 2005-м году. В здании работает дневной стационар, есть три бассейна. Здесь наблюдаются около 40 тысяч маленьких пациентов, почти полторы тысячи из них младше одного года.