Дожди покидают Белгородчину

Днем без существенных осадков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 21 мая на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами небольшой кратковременный дождь. Днем без существенных осадков.

Ветер ночью южный, от пяти до десяти метров в секунду, днем – западный, от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от семи до 12-ти градусов тепла, днем – от 17-ти до 22-х градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от плюс восьми до плюс десяти градусов, днем – от 18-ти до 20-ти градусов выше ноля.

В связи с повышением температуры воздуха на территории региона вероятность возникновения ландшафтных пожаров увеличивается.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается к населению региона с просьбой быть бдительными, не допускать возгорания сухой растительности вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов, при уборке территорий соблюдать правила пожарной безопасности, пресекать шалости с огнем детей и подростков.

Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.