Волейбольный клуб «Белогорье» ответит на вопросы болельщиков

Минувший сезон стал худшим в истории «Белогорья». Фото belogorievolley.ru.

Завтра, 21 мая, в зале дворца спорта «Космос» состоится встреча волейбольного клуба «Белогорье» с болельщиками.

В рамках мероприятия, которое начнется в 12 часов, руководство клуба подведет итоги сезона, расскажет о планах и представит обновленный состав команды.

Все неравнодушные к волейболу жители и гости Белгорода смогут задать вопросы.

Пресс-служба клуба просит выполнять те же требования, которые были в этом сезоне на волейбольных матчах. Маски и соблюдение дистанции на трибуне обязательны.

Напомним, что минувший сезон стал худшим в истории «Белогорья». 8-кратные чемпионы России заняли последнее 14-е место в элитном дивизионе.