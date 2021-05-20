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Спорт20 мая 2021 16:10

Волейбольный клуб «Белогорье» ответит на вопросы болельщиков

Встреча состоится 21 мая в зале дворца спорта «Космос»
Алексей СЕРГУНИН
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Минувший сезон стал худшим в истории «Белогорья». Фото belogorievolley.ru.

Минувший сезон стал худшим в истории «Белогорья». Фото belogorievolley.ru.

Завтра, 21 мая, в зале дворца спорта «Космос» состоится встреча волейбольного клуба «Белогорье» с болельщиками.

В рамках мероприятия, которое начнется в 12 часов, руководство клуба подведет итоги сезона, расскажет о планах и представит обновленный состав команды.

Все неравнодушные к волейболу жители и гости Белгорода смогут задать вопросы.

Пресс-служба клуба просит выполнять те же требования, которые были в этом сезоне на волейбольных матчах. Маски и соблюдение дистанции на трибуне обязательны.

Напомним, что минувший сезон стал худшим в истории «Белогорья». 8-кратные чемпионы России заняли последнее 14-е место в элитном дивизионе.