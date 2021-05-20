SberCloud вышел на розничный облачный рынок

Облачные сервисы платформы SberCloud.Advanced компании SberCloud, входящей в экосистему Сбера, стали доступны физическим лицам.Об этом было объявлено 20 мая 2021 года на SmartDev, первой технологической конференции Сбера для разработчиков, инженеров и других представителей технологического сообщества.

Теперь частные клиенты могут получить доступ к любому сервису SberCloud.Advanced всего за минуту, зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте SberCloud. Регистрация и вход в личный кабинет SberCloud максимально просты и осуществляются с помощью SberID, а представители малого бизнеса могут войти в личный кабинет с помощью SberBusiness ID. При регистрации в личном кабинете разработчик получает грант в размере 10 тыс. руб., который может потратить на использование сервисов SberCloud.Advanced. Стоимость облачных сервисов SberCloud.Advanced начинается от 350 рублей в месяц, что делает их максимально доступными для самого широкого круга пользователей и одними из самых дешевых на рынке.

Давид Рафаловский, СТО «Сбербанк Груп», исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» ПАО Сбербанк:

«Мы запустили облачную платформу SberCloud.Advanced год назад. На момент запуска в ней было 26 сервисов, и она была доступна только корпоративным заказчикам. Благодаря постоянному анализу потребностей и интересов наших текущих и потенциальных клиентов мы увеличили количество сервисов в 2 раза и сделали ее доступной для физлиц. На сегодняшний день в SberCloud.Advanced – самая широкая продуктовая линейка PaaS-сервисов среди российских облачных провайдеров. Уже более 2 тысяч пользователей смогли протестировать наше облако и оценить все преимущества работы в SberCloud.Advanced. Уверен, что число клиентов нашей платформы будет расти, а мы будем продолжать совершенствовать наши продукты и расширять продуктовое портфолио с учетом потребностей рынка».