21 мая белгородские пляжи обработают от комаров

В ближайшее время на пляжах специалисты возьмут пробы воды и проверят ее соответствие санитарным нормам. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Завтра, 21 мая, городские службы проведут ларвицидную обработку муниципальных пляжей.

С 8 до 12-ти часов работы будут вестись на Центральном пляже (правый и левый берег). С 9-ти до 12 часов – на Левобережном пляже. С 10-ти до 12-ти часов – на пляже Пескарьер.

Посещать зоны отдыха можно будет только после 15:00. В графике возможны корректировки из за плохой погоды.

При обработке будут применять безопасные инсектицидные средства. «Если потребуется, работы проведут повторно», - информирует пресс-служба администрации Белгорода.

В ближайшее время на пляжах специалисты возьмут пробы воды и проверят ее соответствие санитарным нормам.

Напомним, пляжный сезон в Белгороде откроется 1 июня. До этой даты спасатели просят не купаться в водоемах.