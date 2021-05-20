Еще 52 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38114 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1937 года рождения, проходившая лечение в Городской больнице №2 Белгорода, а также житель Старооскольского городского округа 1932 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 64 пациента заболели, а выздоровели – 52.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38114 человек, выздоровели – 33610, умерли – 672.