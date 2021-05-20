Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин вошел в десятку лучших руководителей региональных вузов

Олег Полухин. Фото управления по связям с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ».

Ректор НИУ «БелГУ» профессор Олег Полухин попал в десятку лучших руководителей региональных вузов.

Рейтинг по показателям эффективности деятельности ректоров университетов, подведомственных Минобрнауки, опубликовал Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования.

При его формировании учтены шесть показателей по итогам 2020 года, включая средний бал ЕГЭ студентов, принятых на очную форму бакалавриата на бюджетной и платной основе, удельный вес магистрантов, аспирантов и иностранных студентов.

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ», Олег Полухин оказался в числе лидеров среди 169-ти своих коллег – руководителей региональных университетов.