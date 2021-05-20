В Белгородской области построят три новые школы

В планах у руководства нашего региона получить финансирование еще на десять школ. Фото: Евгения ГУСЕВА

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о строительстве в регионе трех новых школ.

«Хорошая новость пришла прямо перед летними каникулами, - написал Вячеслав Владимирович на своей странице в VK. - Мы получили уведомление, что наша заявка на строительство школ удовлетворена. В рамках государственной программы «Развитие образования» мы сможем построить три новые школы – две в Белгородском районе и одну - в Белгороде.

Начальные школы в Белгороде в микрорайоне «Восточный-1» и Белгородском районе в селе Репное в микрорайоне «Парус» будут рассчитаны на 100 детей каждая, а общеобразовательная школа в Белгородском районе в микрорайоне «Новосадовый-41» сможет вместить 1000 учеников».

В планах у руководства нашего региона получить финансирование еще на десять школ, восемь из которых - по госпрограмме «Развитие образования».