Под Белгородом вор-рецидивист похитил летний душ с дачи

По предварительным данным, злоумышленник нанял манипулятор и с его помощью вывез имущество с чужого участка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

44-летний мужчина сообщил в белгородский районный отдел полиции, что с его дачного участка в селе Крутой Лог украли несколько металлических предметов.

Среди похищенного оказались два металлических ящика, один из которых использовался как летний душ, и две металлические бочки.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 39-летний мужчина.

По предварительным данным, злоумышленник нанял манипулятор и с его помощью вывез имущество с чужого участка. Металлические изделия он сдал в скупку.

Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража) мужчине грозит до двух лет лишения свободы.