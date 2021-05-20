Пять белгородских детских лагерей начнут работу с 1 июня

В летней кампании для детей предусмотрены различные профильные смены. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде завершается подготовка детских лагерей к летней оздоровительной кампании. В трех лагерях - «Сосновом бору», «Соколе» и лагере имени Юрия Гагарина - уже прошла выездная проверка готовности всех систем. Еще два лагеря - «Юность» и «Электроника» - комиссия проверит 24 мая.

«Перед стартом летнего оздоровительного сезона, который начнется 1 июня, во всех лагерях провели косметический ремонт, перепроверили пожарную сигнализацию, огнетушители, систему видеонаблюдения», - информирует пресс-служба администрации Белгорода.

Чтобы исключить риски возникновения лесных пожаров рядом с лагерями, прилегающую территорию очистили от валежника и сухостоя, вспахали землю.

Дети и персонал будут регулярно измерять температуру. Все работники лагерей привиты от COVID-19.

В пяти муниципальных лагерях Белгорода за лето отдохнут 3870 детей, в том числе 400 детей из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Для работы со школьниками сформирована команда из 450 педагогов - это студенты и преподаватели, а также педагоги системы дополнительного образования.

В летней кампании для детей предусмотрены различные профильные смены. Особый упор будет сделан на спортивно-туристические и творческие направления. В ДОЛ «Юность» пройдет краеведческая смена, посвященная истории Белгородчины, в «Сосновом бору» - православная смена «Радуга», в лагере имени Ю.А.Гагарина - лингвистическая «Хогвартс!».

В лагере имени Ю.А.Гагарина и «Соколе» часть домиков оборудована пандусами и другими условиями доступной среды для детей-инвалидов. В пятую смену в лагере «Юность» будет организован летний отдых для 21 ребенка с ослабленным слухом.