20 мая в Белгородской области ожидаются дождь и град

Временами кратковременные дожди. Местами грозы, в отдельных районах град. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 20 мая на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Временами кратковременные дожди. Местами грозы, в отдельных районах град.

Ветер юго-восточный от семи до 12-ти метров в секунду, местами порывы до 20-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от восьми до 13-ти градусов тепла, днем – от плюс 15-ти до плюс 20-ти градусов.

В Белгороде ночью – от десяти до 12-ти градусов выше ноля, днем – от 16-ти до 18-ти градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что при сильном дожде и приближении грозового фронта важно соблюдать меры безопасности.

Если вы находитесь в помещении, то обязательно выключите все электроприборы, а лучше полностью отключите электропитание в доме (квартире). Закройте балкон, окна, форточки, также по возможности зашторьте окна.

Если вы находитесь в дороге, то вам следует остановить автомобиль. Но только помните, что при таких случаях нужно держаться подальше от линий электропередач и деревьев. После того как вы нашли подходящее место, сделайте следующее: закройте все окна, заглушите двигатель, выключите магнитофон и сложите антенну.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112». «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области 8(4722) 39-99-99.