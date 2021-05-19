Жительница Белгорода взяла два кредита и перевела мошенникам 463 тысячи рублей

Правоохранители призывают граждан не терять бдительности и не переводить деньги по требованию незнакомцев, кем бы они ни представились. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

69-летняя жительница Белгорода обратилась в местную полицию с заявлением о мошенничестве.

Она сообщила, что неизвестные несколько раз связывались с ней под видом сотрудников банка. Злоумышленники сообщили, что мошенники якобы пытаются оформить на женщину кредит.

Лже-сотрудники банка рекомендовали взять «встречные» кредиты, после чего снять деньги и перевести на безопасные счета. Выполнив их указания, пенсионерка получила два займа и перевела преступникам 463 тысячи рублей.

Следственное управление УМВД России по г. Белгороду возбудило уголовное дело в соответствии с ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.

Правоохранители призывают граждан не терять бдительности и не переводить деньги по требованию незнакомцев, кем бы они ни представились.