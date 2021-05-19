В Белгородской области ищут вандалов, повредивших памятники на могилах участников ВОВ

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В начале мая жительница Москвы сообщила в ОМВД России по г. Губкину, что на кладбище в селе Рябиновка неизвестные повредили пять памятников.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия.
По словам женщины, оказались повреждены могилы ее родственников - участников Великой Отечественной войны.
Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выяснить личности причастных к акту вандализма лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.