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Общество19 мая 2021 15:44

На Белгородчине родителям разрешили присутствовать на праздничных линейках и утренниках

Сдавать ПЦР-тест для этого не нужно
Алексей СЕРГУНИН
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Родители могут присутствовать на утреннике, но при этом они должны осознавать всю меру ответственности.

Родители могут присутствовать на утреннике, но при этом они должны осознавать всю меру ответственности.

Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам замначальника управления Роспотребнадзора по Белгородской области Ларисы Пузановой, «в регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Но в соответствии с санитарными правилами мероприятия могут проводиться в каждой группе детского сада и в каждом классе. При этом есть ограничения на проведение общешкольных событий, где собирается большое количество детей из разных классов и параллелей».

Исключение касается только малокомплектных сельских школ. Там разрешили объединить на празднике выпускников четвертых, девятых и 11-х классов. В остальном все ученики невыпускных классов последний звонок проведут в своих аудиториях. А на формат праздника для выпускников повлияет место проведения и общее количество участников.

По информации оперштаба Белгородской области по коронавирусу, в этом году родителям разрешат посетить праздничные линейки и утренники, сдавать ПЦР-тест для этого не нужно.

При этом, гостям нельзя забывать про санитарно-эпидемиологические меры безопасности: соблюдение социальной дистанции, ношение масок, обработку рук дезинфицирующими средствами, а также термометрия на входе в образовательные заведения.

Кроме того, в классах и в детсадовских группах проведут влажную уборку и дезинфекцию воздуха до начала праздника и после него.

«Родители могут присутствовать на утреннике, но при этом они должны осознавать всю меру ответственности: не иметь никаких выраженных симптомов заболевания и контактов с заболевшими», - пояснила начальник отдела общего образования регионального департамента образования Елена Хоменко.