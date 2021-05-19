Житель Белгородской области заплатил более полумиллиона рублей, чтобы выехать за границу

Только запрет приставов позволил убедить виновника ДТП выплатить компенсацию. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области, житель Шебекинского района оплатил задолженность в размере более полумиллиона рублей, чтобы отправиться на заработки.

Неприятности для мужчины начались с ДТП, в котором суд признал его виновным. Его автомобиль не был застрахован, но добровольно оплачивать ремонт машины, с которой произошло столкновение, он отказался. Поэтому страховая компания пострадавшего, оплатила компенсацию материального ущерба за повреждения автомобиля.

В соответствии со ст. 965 ГК РФ страховщик получил право требования с виновника аварии возмещения убытков причиненного вреда. В результате суд обязал гражданина выплатить ущерб в размере более 511 тысяч рублей.

Должник проигнорировал сроки для добровольного исполнения требований исполнительного документа, которое ему отправили из Шебекинского районного отделения судебных приставов УФССП России по Белгородской области. После этого пристав вынес постановление о взыскании с белгородца исполнительского сбора в размере более 35 тысяч рублей.

Когда же должник нарушил и сроки по оплате сбора, то судебный пристав-исполнитель вынес временный запрет для выезда мужчины за пределы России.

И уже в этой ситуации виновник ДТП оплатил общую сумму свыше 547 тысяч рублей, чтобы выехать за границу на заработки.