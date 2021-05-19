В Белгородской области за воровство электроэнергии предприниматели заплатили 3,5 миллиона рублей

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В первом квартале текущего года сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» выявили на территории облпсти 23 факта бездоговорного и 41 случай безучетного потребления электроэнергии общим объемом 1,2 млн кВтч. Размер нанесенного ущерба превысил 3 млн рублей.

Нарушения режима потребления электроэнергии как со стороны физических, так и юридических лиц выявляются путем анализа динамики отпуска в сеть и потребления электроэнергии в разрезе каждого потребителя. Значительное расхождение в объемах является тревожным сигналом и поводом для проведения проверки.

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