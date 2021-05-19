Свыше 38 тысяч белгородцев заболели коронавирусом

За минувшие сутки в регионе 61 пациент заболел, а выздоровел – 31. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1940 года рождения, проходившая лечение в Городской больнице №2 Белгорода, а также жительница Вейделевского района 1960 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ.

За это же время 61 пациент заболел, а выздоровел – 31.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38050 человек, выздоровели – 33558, умерли – 670.