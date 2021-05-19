Экспорт из Белгорода: кориандр отправляют в Таиланд, подсолнечное масло – в Китай

В страны-члены ЕАЭС экспортировали более 22 тысяч тонн продукции растительного происхождения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, с начала текущего года около 200 тонн белгородского кориандра были отправлены в Австрию, Канаду, Индию, Таиланд и Германию.

Более двух миллионов коробов из гофрированного картона закупили свыше десяти стран, включая Афганистан, Сербию и Италию.

Свыше 30 тысяч тонн подсолнечного и соевого масла приобрели китайцы, 29 тысяч тонн ячменного и ржаного солода закупили Латвия, Молдова, Казахстан, Абхазия, Азербайджан, Туркменистан и Украина.

В страны-члены ЕАЭС экспортировали более 22 тысяч тонн продукции растительного происхождения. Большую часть (21,98 тысяч) составили шрот и жмых подсолнечный, пшеница, кукуруза, подсолнечник и соя.

3087 саженцев декоративных хвойных и лиственных пород у Белгородской области закупил Казахстан, 124 тонны семян клевера для переработки отправили в Польшу и Германию.