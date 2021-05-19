В Белгородской области нетрезвый мужчина угнал машину, чтобы полить огород

На автодороге «Крым - Ясные Зори - Архангельское» нетрезвый водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Фото: Рамиль Галиев

Как сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области, неординарный вариант угона произошел в селе Новая Нелидовка.

По предварительным данным, 34-летний мужчина отдыхал в компании 57-летнего знакомого у него дома.

После распития спиртных напитков хозяин уснул, а гость вспомнил, что ему надо срочно полить огород.

Домой в соседнее село мужчина решил отправиться на принадлежащем приятелю автомобиле «Фольксваген Поло», ключи от которого обнаружил в замке зажигания.

Уже при выезде со двора подозреваемый зацепил ворота и повредил иномарку, но, несмотря на это, продолжил движение.

На автодороге «Крым - Ясные Зори - Архангельское» нетрезвый водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего был задержан прибывшими на место ДТП сотрудниками Госавтоинспекции.

Теперь в соответствии с ч.1 ст. 166 Уголовного кодекса РФ (угон) ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.