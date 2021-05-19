Более 25 тысяч белгородцев приняли участие в акции «Ночь музеев»

Основная цель акции - показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Свыше 25 тысяч жителей Белгородской области приняли участие в акции «Ночь музеев» в этом году», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Белгородском государственном литературном музее в этот вечер и ночь (с 15-го на 16-е мая) для посетителей организовали экскурсию, театрализованный праздник, квесты, игры и мастер-классы. Выбрать подарок каждый мог на «Книжном развале». Вечер закончили балом.

В Белгородском государственном литературном музее вечер закончили балом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Художественный музей присоединился к акции в юбилейный десятый раз. Для белгородцев и гостей бесплатно были открыты постоянная экспозиция и музейные выставки.

Здесь провели ставший уже традиционным конкурс граффити.

В течение двух часов 14 мастеров спрей-арта из Белгорода, Курска и Москвы на площадке перед музеем выполняли свои работы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В течение двух часов 14 мастеров спрей-арта из Белгорода, Курска и Москвы на площадке перед музеем выполняли свои работы. Самым популярным мастер-классом стал «Портрет в стиле поп-арт», который завершал вечер в музее.

На одну ночь экспозиция Белгородского историко-краеведческого музея превратилась в интерактивную лабораторию, в которой проходили увлекательные музейные открытия.

В Белгородском музее народной культуры помимо выставок и экскурсий для посетителей подготовили концерты и фотозоны, квесты, настольные и традиционные народные игры, интерактивные локации и цифровые технологии.

В Белгородском музее народной культуры помимо выставок и экскурсий для посетителей подготовили настольные игры. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Все желающие могли попробовать свои силы в изготовлении куклы-дергунчика и свечи из вощины, в освоении техник «3D декупаж» и набойки по ткани.

Акцию «Ночь музеев – 2021» с соблюдением требований Роспотребнадзора провели также в районах и городских округах. В Борисовском историко-краеведческом музее на ретро-выставке «Из истории техники» представили раритетные телефонные аппараты, магнитолы, патефоны, печатные и швейные машинки.

В Борисовском историко-краеведческом музее на ретро-выставке «Из истории техники» представили раритетные телефонные аппараты, магнитолы, патефоны, печатные и швейные машинки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сотрудники Краснояружского краеведческого музея организовали экскурсии по залам, показы художественных и детских фильмов, провели мастер-классы. Все желающие смогли сфотографироваться на память в фотозоне «Весна Победы» и пополнить фонды музея предметами старины, став участниками акции «В дар музею».

СПРАВКА «КП»

«Ночь музеев» - международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие музеи открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции - показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь.

Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 году. В 2020 году связи с карантином, вызванным пандемией COVID-19, «Ночь музеев» впервые проходила в онлайн-формате.