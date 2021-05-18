Под Белгородом более 70 курсантов проверили свои навыки в топографической, медицинской и физической подготовке

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В течение трех дней воспитанники белгородских военно-патриотических клубов в полевых условиях укрепляли знания по топографической, физической и медицинской подготовке. С курсантами провели практические занятия по разбивке полевого лагеря, ориентированию на местности и оказанию первой доврачебной медпомощи.

В один из дней лагерь посетили представители Управления Росгвардии по Белгородской области и руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», ветеран белгородского ОМОН, Герой России Вячеслав Воробьев.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Росгвардейцы продемонстрировали курсантам экипировку и беспилотные летательные аппараты, стоящие на вооружении ведомства. Сотрудники белгородского ОМОН провели с ребятами армейскую эстафету.

- Мы на постоянной основе проводим работу с подшефными курсантами военно-патриотических клубов. Благодаря регулярным занятиям наши подшефные воспитанники всегда завоевывают достойные места в соревнованиях среди курсантов, как на территории области, так и за ее пределами, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко.