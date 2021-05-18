Более 190 тысяч белгородцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса

На прошедшей неделе в регион поступила очередная партия вакцины для иммунизации 30 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 255 тысяч жителей нашего региона привиты первым компонентом вакцины «Спутник V», а полностью завершили вакцинацию 190,5 тысяч человек.

«Белгородская область, по-прежнему, занимает второе место в стране по темпам вакцинации от COVID-19», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Помимо уже действующих 75-ти пунктов вакцинации прививку теперь можно получить и в медико-санитарной части МВД России по Белгородской области.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в области остается стабильной. Количество заразившихся снижается. В ковид-госпиталях развернуто 1575 больничных коек.

С начала массовой вакцинации жителей Белгородчины зафиксировано всего 24 случая заболевания COVID-19, которые получили два компонента вакцины. Все заболевшие перенесли болезнь в легкой форме, пройдя лечение в амбулаторном режиме.

«Хочу напомнить, что заявленная эффективность самой массовой вакцины «Спутник V» – 93 процента, - заявил начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников. - При этом разработчики никогда не говорили, что она полностью убережет от заболевания. Задачей вакцины является защита человека от осложнений, которые вызывает данная инфекция».

На прошедшей неделе в регион поступила очередная партия вакцины для иммунизации 30 тысяч человек. Имеющийся в настоящее время запас вакцины рассчитан на 45 тысяч жителей.