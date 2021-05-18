Под Белгородом состоялся знаменитый на всю Россию фестиваль яичницы

«Фомина яишня» входит в ТОП-10 лучших майских гастрономических фестивалей России. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Новом Осколе завершился традиционный фестиваль «Фомина яишня». Фестивальная программа проходила в четырех номинациях.

В презентации блюд «От пашота до глазуньи» представили десятки различных рецептов яичницы и оригинальные процессы ее приготовления.

Виртуальная выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества «Академия яичных искусств и художеств «Осколково-Шкарлупкино» собрала поделки, выполненные в различных техниках: от вышивки до бисероплетения и резьбы по дереву.

Свои работы представили также образовательные учреждения Новооскольского городского округа. Любители моды смогли посетить дефиле в салоне мод Кудашкина.

Онлайн трансляция всех номинаций проходила в социальных сетях.

«Своим размахом и креативностью «Фомина яишня» известен далеко за пределами нашего региона», - сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства Белгородской области.

Впервые фестиваль провели в 2013 году. За семь лет праздник сменил четыре площадки, установил рекорд страны по приготовлению 12 тысяч порций яичницы.

«Фомина яишня» входит в ТОП-10 лучших майских гастрономических фестивалей России.