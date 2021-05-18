Белгородские оперативники поймали интернет-мошенника

Лже-покупатель попросил продиктовать ему номер карты и поступивший в СМС код. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Летом 2018 года в валуйский отдел полиции обратилась 46-летняя местная жительница. Она сообщила, что с ее банковского счета похитили более семи тысяч рублей.

По предварительным данным, женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже детской коляски. Злоумышленник позвонил ей под видом покупателя. Он сказал, что готов перевести деньги на банковский счет, а за товаром отправить такси.

Лже-покупатель попросил продиктовать ему номер карты и поступивший в СМС код. Женщина озвучила данные незнакомцу и обнаружила, что с карты списались деньги.

После оперативно-розыскных мероприятий валуйские оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Калужской области. Он во всем сознался.

Теперь юному мошеннику в соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с банковского счета) грозит до шести лет лишения свободы.