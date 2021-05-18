Еще два жителя Белгородчины умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37989 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1954 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице, а также житель Белгорода 1949 года рождения, проходивший лечение в Областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 59 пациентов заболели, а выздоровел – 71.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37989 человек, выздоровели – 33527, умерли – 668.