21 мая для белгородских выпускников прозвучит последний звонок

Утром 21 мая выпускники девятых классов напишут федеральную контрольную работу по предмету по выбору.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
21 мая для выпускников белгородских школ прозвучит последний звонок.
Как информирует пресс-служба мэрии областного центра, «линейки пройдут во второй половине дня с соблюдением всех ограничительных мер и требований безопасности».
В этом году школы областного центра заканчивают 3550 девятиклассников и 1859 одиннадцатиклассников.
Утром выпускники девятых классов напишут федеральную контрольную работу по предмету по выбору.
Одиннадцатиклассникам перед тем, как полностью расстаться со школой, предстоит пройти экзаменационную кампанию, которая начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.