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Общество18 мая 2021 11:53

21 мая для белгородских выпускников прозвучит последний звонок

В этом году школы областного центра заканчивают 3550 девятиклассников и 1859 одиннадцатиклассников
Алексей СЕРГУНИН
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Утром 21 мая выпускники девятых классов напишут федеральную контрольную работу по предмету по выбору.

Утром 21 мая выпускники девятых классов напишут федеральную контрольную работу по предмету по выбору.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

21 мая для выпускников белгородских школ прозвучит последний звонок.

Как информирует пресс-служба мэрии областного центра, «линейки пройдут во второй половине дня с соблюдением всех ограничительных мер и требований безопасности».

В этом году школы областного центра заканчивают 3550 девятиклассников и 1859 одиннадцатиклассников.

Утром выпускники девятых классов напишут федеральную контрольную работу по предмету по выбору.

Одиннадцатиклассникам перед тем, как полностью расстаться со школой, предстоит пройти экзаменационную кампанию, которая начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.