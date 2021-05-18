1 июня в Белгороде откроют купальный сезон

В течение купального сезона безопасность на пляжах будут обеспечивать водные патрули. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

По информации пресс-службы администрации Белгорода, с 1 июня в городе будет открыт купальный сезон.

С этого дня начнут работу три пляжа: Центральный (левый и правый берег), «Пескарьер» на ул. Песчаной и «Левобережный» возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной.

Водолазы уже обследовали дно рек Северский Донец и Везелка, очистили от мусора и измерили глубину. Комиссия Государственной инспекции по маломерным судам проверила техническое состояние городских пляжей: замечаний нет.

Специалисты Белгорблагоустройства сейчас наводят санитарный порядок: красят и ремонтируют малые архитектурные формы, культивируют песок, где необходимо завозят новый. Уже привезли почти 300 кубометров. В планах обработать зоны отдыха от комаров и клещей, проверить воду на соответствие санитарным нормам.

«Эту процедуру будем проводить два раза в месяц - рассказывает главный инженер управления Белгорблагоустройства Андрей Смирнов. - Если вода не будет соответствовать номам, будем вынуждены закрыть пляжи».

До 25 мая на городских пляжах развернут спасательные посты и медицинские пункты. На данный момент купание в реках и водоемах запрещено, о чем предупреждают знаки.

«Люди приходят отдыхать на свой страх и риск. Потерпите до купального сезона!» призывает жителей города заместитель начальника управления ГОЧС города Белгорода Валерий Коськов.

Сейчас среди первоочередных задач городского управления ГОЧС – набор и подготовка сезонных спасателей. После обучения каждый пройдет аттестацию. Режим работы - с 9:00 до 21:00. В распоряжении будут моторные и весельные лодки, спасательные круги, различные приспособления для спасения утопающего с берега. В прошлом году спасателям удалось вытащить из воды 13 человек: пять несовершеннолетних и восемь взрослых в состоянии алкогольного опьянения.

«Лучший способ спасти человека - не пустить вызывающего подозрения гражданина или ребенка в воду», - не сомневается начальник водно-спасательной станции управления ГОЧС г. Белгорода Эдуард Гудыменко.

В течение купального сезона безопасность на пляжах будут обеспечивать водные патрули. Помощь спасателям окажет полиция и народные дружинники.