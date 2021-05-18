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Общество18 мая 2021 9:05

Сегодня в Белгороде начнут отключать горячую воду

Теплоэнергетикам нужно подготовить оборудование к отопительному сезону
Алексей СЕРГУНИН
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Работы планировалось начать с 11 мая, но сроки перенесли из за плохой погоды.

Работы планировалось начать с 11 мая, но сроки перенесли из за плохой погоды.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Как сообщает пресс-служба мэрии Белгорода, «сегодня в областном центре начнут отключать горячую воду».

Работы планировалось начать с 11 мая, но сроки перенесли из-за плохой погоды.

До 31 мая включительно горячая вода будет отсутствовать в домах, подключенных от котельных «Западная», «Сокол», «СМР-1», на ул. Щорса, 49, ул. Губкина, 15 г, д, в, ул. Ватутина, 22б.

Расписание всех отключений можно посмотреть здесь.