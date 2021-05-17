18 мая в Белгородской области ожидаются дожди и град

Ночью и днем местами кратковременные дожди, днем местами грозы, в отдельных районах град. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 18 мая ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью и днем местами кратковременные дожди, днем местами грозы, в отдельных районах град.

Ветер юго-восточный, ночью от шести до 11-ти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду, при грозах порывы до 16-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 13-ти до 18-ти градусов выше ноля, днем – от 20-ти до 25-ти градусов тепла.

В Белгороде ночью – от плюс 15-ти до плюс 17-ти градусов, днем – от 20-ти до 22-х градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает автолюбителям, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается, поэтому торможение необходимо начинать заранее.

Во время града ни в коем случае не покидайте автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно шесть минут, и очень редко он продолжается дольше 15-ти минут.

Также сотрудники спасательного ведомства советуют придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.