Житель Белгорода украл с чужой банковской карты свыше 15 тысяч рублей

Подозреваемого могут посадить в тюрьму на срок до шести лет. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

43-летний житель Белгорода сообщил в местный отдел полиции №3 УМВД России, что с его счета пропали свыше 15 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель.

По предварительным данным, накануне молодой человек нашел на улице банковскую карту. С ее помощью злоумышленник расплатился в одном из баров областного центра. Сумма ущерба составила 15350 рублей.

Теперь в соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с банковского счета) подозреваемого могут посадить в тюрьму на срок до шести лет.