Белгородская пловчиха завоевала бронзу на первенстве России

Мария Осетрова (справа). Фото ЦСП Белгородской области.

В Волгограде состоялось первенство России по плаванию среди юношей и девушек.

Воспитанница белгородской СШОР «Спартак» Мария Осетрова завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров на спине с результатом 30,37 секунды.

Как рассказала Мария «КП», это ее первый подобный успех на первенстве России.

Ранее воспитанница Феликса Сидельника становилась призеркой первенства Центрального Федерального округа, проходившего в октябре 2020 года в Рузе.

Впереди у нашей землячки зимний чемпионат России по плаванию, который пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге.