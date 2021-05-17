Почти 15 тысяч белгородских школьников получают дополнительное образование

Уже в сентябре в нашем регионе откроют еще 45 «Точек роста». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Около пятнадцати тысяч белгородских школьников получают дополнительное образование в «Точках роста» по всему региону», - информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Сельские школьники на базе «Точек роста» изучают информатику, технологию, ОБЖ, осваивают шахматы.

Инфраструктурой центров для дистанционного образования воспользовалось более 5000 человек.

На площадках «Точек роста» в этом году провели 350 различных мероприятий для детей.

Это уникальный проект в рамках реализации национального проекта «Образование». Центры (всего их 87) помогают повысить качество подготовки школьников в сельской местности и малых городах.

Уже в сентябре в нашем регионе откроют еще 45 «Точек роста». Специальные центры образования создадут во всех районах и городских округах области.