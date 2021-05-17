В Белгороде у девушки вымогали три тысячи рублей за откровенные фотографии

Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
22-летняя жительница Белгорода сообщила в местное УМВД России, что стала жертвой вымогательства.
Неизвестные потребовали у нее три тысячи рублей, и в случае невыполнения условий пригрозили разместить компрометирующие фотографии в интернете.
По словам потерпевшей, снимки она несколько лет назад отправляла в личной переписке своему молодому человеку. Но злоумышленники каким-то образом их получили.
Девушка, полагая, что после получения денег шантаж может продолжиться, обратилась за помощью к правоохранителям.
Теперь в соответствии с ч.1 ст.163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство) вымогателям грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.
Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.
Правоохранители в очередной раз предупреждают граждан о том, что не стоит пересылать либо хранить в социальных сетях сведения о частной жизни, персональные данные и любую другую информацию, которую могут использовать преступники. Если в интернете неизвестные выдвинули вам требования финансового характера, незамедлительно обратитесь в полицию.
Злоумышленники также могут написать от имени вашего друга, попросив оказать помощь в трудной жизненной ситуации или занять небольшую сумму. Не спешите перечислять деньги. Свяжитесь с человеком, от имени которого пришло сообщение, и убедитесь, действительно ли он нуждается в вашей помощи.