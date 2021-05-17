Белгородские полицейские призывают мигрантов до 15 июня урегулировать правовой статус

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

С учетом эпидемиологической обстановки у многих иностранцев не было возможности своевременно покинуть страну, в связи с чем для них были введены временные послабления. Полицейские напоминают, что граждане, которые находятся в России с нарушениями установленного порядка и сроков пребывания, должны до 15 июня обратиться для урегулирования правового статуса в подразделения по вопросам миграции.

Иностранцы, которые работают, но при этом указали другую цель въезда, имеют возможность узаконить трудовую деятельность и получить необходимые разрешительные документы.

- В срок до 15 июня 2021 года включительно патенты и разрешения на работу выдаются (продлеваются) без учета заявленной цели въезда, - отметили в УМВД России по Белгородской области.