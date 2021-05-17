В полиции Белгородской области 19 мая будет работать детский «телефон доверия»

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В среду, 19 мая, в УМВД России по Белгородской области будет работать детский «телефон доверия». Обратиться на горячую линию по проблемным вопросам, касающимся в частности нарушения прав несовершеннолетних, могут и взрослые, и сами подростки. Звонки будут приниматься с десяти утра до четырех часов дня по номерам: 8(4722)35-46-76, 8 (4722) 35-46-87.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что обратившиеся получат консультации различных специалистов: инспекторов ПДН, юристов и психологов. В консультационном пункте ответят на вопросы, касающиеся правовых аспектов регулирования детско-родительских и семейных отношений, объяснят, как не допустить вовлечения подростка в противоправную деятельность. Все поступившие обращения примут к рассмотрению. При необходимости будет оказана экстренная психологическая и другая помощь.