Белгородский «Салют» крупно победил в Тульской области

За шесть туров до финиша чемпионата «Салют» делит третье – четвертое места в группе 3 с саратовским «Соколом». Фото со страницы ФК "Салют" в VK.

В рамках 24-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» разгромил в Новомосковске местный «Химик-Арсенал» - 4:0.

Исход встречи предопределило раннее удаление голкипера хозяев Александра Миронова. Оставшись в меньшинстве на 24-й минуте, «Химик-Арсенал» уже к исходу первого тайма пропустил три безответных гола.

На 29-й минуте 11-метровый удар реализовал нападающий Денис Грибанов. На 43-й минуте еще один пенальти безупречно исполнил форвард Денис Дегтев. А в компенсированное к первому тайму время отличился хавбек Евгений Худобко.

Окончательно хозяев добил защитник Андрей Ивантеев, отличившийся на 54-й минуте.

Состав «Салюта»: Цыгулев, Семейкин, Мастеров, Басов, Есин (Плотников, 67), Штыпула (Корнеев, 63), Бурыкин, Худобко (Морев, 73), Манаев, Грибанов (Гордеев, 57), Дегтев (Ивантеев, 50).

Тем самым, белгородцы прервали худшую с 2019 года серию из трех поражений кряду.

За шесть туров до финиша чемпионата «Салют» делит третье – четвертое места в группе 3 с саратовским «Соколом». В активе каждой из команд по 45 очков. У лидирующего липецкого «Металлурга» 51 балл, у «Рязани» - 50.

В ТОП-5 также входит «Сатурн» с 42-мя очками.

Следующий матч белгородцы проведут 21 мая на своем поле с обнинским «Квантом». Начало игры в 18:00.