На Белгородчине вступят летние ограничения для большегрузов

Ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«С 1 июня в Белгородской области вступят в силу летние ограничения для большегрузов», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Движение тяжеловесного транспорта по дорогам регионального и межмуниципального значения ограничат днем при температуре выше 32 градусов тепла. Эта мера позволит защитить асфальт от повреждений. Водителям рекомендуют ехать с 22:00 до 10:00.

Соответствующие требования прописаны в распоряжении Правительства Белгородской области от 26 апреля 2021 года № 176-рп.

Важно отметить, что ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, а также транспортировку дорожно-строительной и эксплуатационной техники и материалов для аварийных и ремонтных работ.