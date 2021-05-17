В Белгороде пройдет фестиваль КВН

Ведущими фестиваля станут чемпионы высшей лиги КВН - члены команды «Борцы». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

21 мая в Белгороде состоится первый фестиваль официальной лиги международного союза КВН «Тремпель»

На сцене студенческого дворца культуры БГТУ им. В.Г. Шухова выступят 13 команд из Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Орла, Яковлевского городского округа, Борисовского, Ракитянского и Прохоровского районов.

Все они прошли предварительную редактуру у именитых КВН-щиков: членов команды «Темная армия «Вятка» Константина Ворона и Никиты Трунова, а также у Аркадия Дьяченко - чемпиона высшей лиги КВН в составе команды «ХАИ».

Ведущими фестиваля станут чемпионы высшей лиги КВН - члены команды «Борцы», а хедлайнерами - «Громокошки».

Фестиваль пройдет 21 мая, начало – в 20:00. Победитель получит приз в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, что инициативу создания новой официальной лиги КВН на встрече со студентами поддержал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Благодаря статусу «официальной» в играх лиги могут участвовать команды из всех уголков России, а готовят игры звездные редакторы международного союза КВН.