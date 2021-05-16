На развитие сети автодорог в Белгородской области выделят дополнительные полтора миллиарда рублей

Около 138 миллионов рублей направят на строительство дорог в массивах индивидуального жилищного строительства. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области, «на развитие сети автодорог в регионе выделят дополнительные полтора миллиарда рублей».

Список объектов дорожного хозяйства, на которые пойдет финансирование, формировался с учетом обращений граждан, поступивших к главе региона.

Около 138 миллионов рублей направят на строительство дорог в массивах индивидуального жилищного строительства.

«Часть из них будет сделана в асфальте, а часть - в щебне, - пояснил вице-губернатор – начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгений Глаголев. - Твердое покрытие появится и в микрорайоне Юго-Западный 2.1, жители которого неоднократно писали о своей проблеме».

Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Гладкова расходная часть бюджета региона будет увеличена на 10 миллиардов рублей. В ближайшие дни изменения будут направлены на утверждение в областную Думу.