Белгород украсили свыше 23 тысяч растений

Все лето горожан будут радовать агератум, цинерария и календула. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«За два дня работники Белгорблагоустройства высадили 22156 однолетних и 1296 многолетних растений», - сообщает пресс-служба мэрии города.

Парк Южный, белгородский Арбат и клумбы возле областной администрации украсили сальвия, петунии, тагетисы, больше известные как бархатцы.

На следующей неделе яркие растения появятся на ул. Мичурина и в парке Памяти, Егоровском сквере и возле Храма Почаевской иконы Божией Матери. На бульваре Первого салюта создадут сине-белые композиции из гортензий и гераней.

Все лето горожан будут радовать агератум, цинерария и календула. При создании цветников, дизайнеры учли сочетания растений по форме, высоте и цвету, а также насколько они приспособлены к жизни в городской среде.

Одними из первых белгородцев порадовали тюльпаны, крокусы и декоративный лук. Луковичные растения высадили осенью на клумбах в парке Победы, Сквере Любви, возле диорамы.