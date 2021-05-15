Белгородские полицейские высадили 200 саженцев красного дуба в память о погибших на полях Великой Отечественной войны

Правоохранители заложили еще одну аллею в память о защитниках Отечества. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгородской области полицейские во главе с начальником ведомства Василием Умновым заложили аллею в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Двести саженцев красного дуба высадили у ледовой арены в Грайвороне. Правоохранители также возложили цветы к установленным неподалеку памятникам десантникам и боевой машине «МИ-24».

В годы Великой Отечественной войны через небольшой живописный город пролегала Курская дуга. Одним из тех, кто бился с врагом на двухсоткилометровой линии фронта, был отец начальника УМВД - гвардии старший сержант кавалер ордена «Красной звезды» Пётр Акимович Умнов.

Полицейские высадили в Грайвороне 200 саженцев красного дуба. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- Долг нынешнего поколения – сохранить и приумножить бесценное наследие отцов. Каждое дерево, посаженное в память о солдате – связующая нить времен. Это дань героическому прошлому страны и вклад в будущее родного края, - отметил генерал-майор полиции Василий Умнов.

Для ведомства это уже не первая такая акция. Высаженные в разные годы полицейскими деревья тянутся к солнцу в городе Строитель, в Прохоровском и Белгородском районах, а также у стен недавно воссозданного города-крепости Яблонов. Правоохранители выразили надежду на то, что подросшие аллеи будут радовать многие поколения белгородцев.