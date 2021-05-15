Еще два жителя Белгородской области умерли от коронавируса

За минувшие сутки в регионе 64 пациента заболели, а выздоровели – 80. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Яковлевского городского округа 1944 года рождения, проходивший лечение в Детской областной клинической больнице, а также жительница Белгородского района 1940 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ.

За это же время 64 пациента заболели, а выздоровели – 80.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 37808 человек, выздоровели – 33423, умерли – 662.