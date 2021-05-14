Выходные в Белгородской области будут жаркими

В Белгороде днем – от 24-х до 26-ти градусов тепла. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 15 мая ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди и грозы, ночью местами туман.

Ветер южный, ночью от пяти до десяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от десяти до 15-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 21-го до 26-ти градусов.

В Белгороде ночью – от 12-ти до 14-ти градусов тепла, днем – от 23-х до 25-ти градусов выше ноля

В воскресенье, 16 мая ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер слабый.

Температура воздуха ночью от девяти до 14-ти градусов выше ноля, днем – от 23-х до 28-ми градусов тепла.

В Белгороде ночью от плюс 12-ти до плюс 14-ти градусов, днем – от 24-х до 26-ти градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении требований пожарной безопасности: не сжигайте траву и мусор на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, не бросайте непогашенные сигареты и спички в траву, пресекайте шалости с огнем детей и подростков.

Если вы заметили возгорание сухой травяной растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

При приближении грозового фронта закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Помните, что во время грозы опасно разговаривать по телефону и постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.