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Происшествия14 мая 2021 16:48

На границе с Украиной задержали четырех белгородских контрабандистов

Они пытались незаконно перенести на территорию соседнего государства 80 килограммов табака для кальяна
Алексей СЕРГУНИН
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Контрабандистов могут, как оштрафовать, так и привлечь к уголовной отнесенности.

Контрабандистов могут, как оштрафовать, так и привлечь к уголовной отнесенности.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом месяце вблизи государственной границы на направлении Колотиловка (Россия) – Покровка (Украина) в ста метрах от государственной границы поймали четырех уроженцев Белгородской области.

Они пытались незаконно перенести на территорию соседнего государства восемь коробок объемом более 80 килограммов, в которых находился табак для кальяна.

Как пояснили «КП» в пресс-службе Пограничного управления по Белгородской и Воронежской областям, «сейчас проводятся проверочные работы, по результатам которых будет вынесено соответствующе решение».

Контрабандистов могут, как оштрафовать, так и привлечь к уголовной отнесенности.

ЧП