На границе с Украиной задержали четырех белгородских контрабандистов

Контрабандистов могут, как оштрафовать, так и привлечь к уголовной отнесенности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом месяце вблизи государственной границы на направлении Колотиловка (Россия) – Покровка (Украина) в ста метрах от государственной границы поймали четырех уроженцев Белгородской области.

Они пытались незаконно перенести на территорию соседнего государства восемь коробок объемом более 80 килограммов, в которых находился табак для кальяна.

Как пояснили «КП» в пресс-службе Пограничного управления по Белгородской и Воронежской областям, «сейчас проводятся проверочные работы, по результатам которых будет вынесено соответствующе решение».

Контрабандистов могут, как оштрафовать, так и привлечь к уголовной отнесенности.