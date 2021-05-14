Белгородский автолюбитель заплатил штрафы на сумму в более полмиллиона рублей

365 тысяч рублей из 594-х - исполнительный сбор.
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Вчера вечером сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Белгородской области остановили в Белгороде автомобиль «Мерседес», за владельцем которого числилось 365 неоплаченных штрафов за нарушение требований ПДД на общую сумму 229 тысяч рублей.
За рулем иномарки находился собственник транспортного средства - житель областного центра 1995 года рождения.
Ранее судебные приставы неоднократно направляли ему уведомления о возбуждении исполнительных производств, повестки и требования явиться в отделение исполнительного органа, но никакой реакции со стороны нарушителя не было.
В результате судебный пристав по каждому исполнительному производству вынес постановление о взыскании сбора, сумма которого составила 365 тысяч рублей.
Судебный пристав также выезжал по адресу должника для наложения ареста на транспортное средство, однако автомобиль обнаружить не удалось.
В итоге автомобиль «Mercedes Benz E 200» 2019 года выпуска, принадлежащий должнику, был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.
Ему сообщили, что в соответствии с действующим законодательством, следующим этапом взыскания задолженности будет принудительная реализация арестованного имущества.
Дабы не лишиться автомобиля, должник сегодня оплатил имеющуюся задолженность в общей сумме 594 тысячи рублей.