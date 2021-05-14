На Белгородчине поймали интернет-мощенницу, обманувшую семерых мужчин

Теперь в соответствии с ч.1, ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Алексеевскому городскому округу установили причастность 25-летней местной жительницы к серии интернет-мошенничеств.

По предварительным данным, злоумышленница, используя ложные аккаунты, заводила в социальных сетях знакомства с мужчинами. Подозреваемая жаловалась им на якобы возникшие проблемы со здоровьем, после чего просила перечислить деньги на лечение.

Она сообщала мужчинам о наличии у нее постоянного источника дохода и обещала вернуть долг, хотя на самом деле была официально безработной.

От действий злоумышленницы пострадали как минимум семь мужчин – жители Алексеевского и Валуйского городских округов в возрасте от 24 до 32 лет. Суммы, которые они перечислили подозреваемой, варьируются от 2900 рублей до 229 тысяч рублей.

Свиданий злоумышленница всячески избегала. С одним из потерпевших она встретилась под видом своей сестры, которую мужчина согласился отвезти к родителям. При этом он даже не подозревал, что подруга по переписке находится с ним рядом, ведь в интернете было размещено фото другой девушки.

В период с августа 2018-го года по февраль 2021-го года ей удалось похитить в общей сложности более 379 тысяч рублей.

Теперь в соответствии с ч.1, ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) ей грозит лишение свободы на срок до пяти.