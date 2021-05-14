В Белгородской области женщина едва не убила бывшего соседа куском кирпича

Подозреваемая дала признательные показания, которые были проверены на месте происшествия. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следственный отдел по Шебекинскому району следственного управления СК РФ по Белгородской области возбуждил уголовное дело в отношении 69-летней жительницы Шебекино в соответствии с ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, максимальный срок – 15 лет).

По версии следствия, в конце апреля этого года женщина встретила около помещения Почты России в Шебекино своего бывшего соседа, к которому относилась крайне отрицательно.

На фоне вспыхнувшей неприязни, она нашла на улице кусок кирпича, завернула его в полиэтиленовый пакет и стала бить мужчину по голове.

К счастью, прохожие вмешались и вызвали скорую помощь, тем самым уберегли 62-летнего потерпевшего от смерти.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Белгородской области, подозреваемая дала признательные показания, которые были проверены на месте происшествия.

Сейчас проводится комплекс следственных действий и экспертиз, направленный на оперативное и всестороннее расследование уголовного дела и направления его в суд.