В Белгородской области энергетики начали массовые ремонтные работы

Полноценное проведение летней ремонтной кампании является главным фактором безаварийной работы электросетевого комплекса в период низких температур.

184 бригады «Россети Центр Белгородэнерго» прошли проверку и приступили к проведению массовых ремонтных работ, направленных на подготовку к очередному отопительному периоду 2021-2022 года.

Сезон массовых ремонтов традиционно начинается в мае и завершается в сентябре. В этом году предстоит отремонтировать 492 километра ЛЭП, 655 трансформаторных и 180 высоковольтных подстанций, от древесной и кустарниковой поросли в пределах охранных зон расчистить и расширить 602 гектара линий электропередачи. На эти цели будет направлено 842,6 млн рублей. При этом порядка 50% объема планируется выполнить до 1 июля.

98% ремонтной программы Белгородэнерго планирует выполнить силами собственного персонала.

Наиболее крупными объектами ремонтной программы стоимостью более 1 млн. рублей являются подстанции 35-110 кВ «Промышленная», «Томаровка», «Айдар», «Максимовка», «Обуховская», «Вейделевка» «Бабровы Дворы» «Верхние Лубянки», «Иловка», а также подстанция 110/10/6 «Южная» обеспечивающая электроснабжение 150 тысяч жителей центра города и Харьковской горы, в том числе Городской больницы №2 и Детской областной клинической больницы, КНС-9, микрорайона «Салют», БГТУ им. В.Г. Шухова, жилых комплексов «Владимирский», «Париж» и других крупных и социально значимых объектов.

Белгородэнерго информирует жителей области, что для проведения ремонтных работ в электросетевом комплексе вводятся плановые временные ограничения электроснабжения. Электроэнергия отключается по графику и только в дневные часы. Максимальный период ожидания не превышает нескольких часов. С подробным недельным графиком можно ознакомиться на сайте www.mrsk-1.ru в разделе «Потребителям», в администрациях сельских поселений либо в круглосуточном режиме по телефону прямой линии 8-800-220-0-220.